106 anni per l'appuntato in congedo Giovanni Cimatti della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, auguri dal Comandante Provinciale L'appuntato Giovanni Cimatti, congedato della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, ha festeggiato 106 anni. Il Comandante Provinciale ha voluto incontrarlo per congratularsi con lui per questo straordinario traguardo. Auguri a questo militare ultra-centenario!