‘11:11 Quadri musicali’ concerto al Ridotto

Al Ridotto del teatro Diego Fabbri (ingresso da via Dall’Aste) tornano i ‘Quadri musicali’. L’appuntamento è per domani, esattamente alle ore 11:11, con un evento in dialogo con la grande mostra allestita presso i Musei San Domenico, ‘Il ritratto dell’artista’.

Per l’occasione il collettivo Sunset Guitars, composto da Antonio Gramentieri e Fabio Mazzini, accompagnerà gli spettatori alla ricerca delle linee, dei colori, dei tratti e degli sguardi richiamati dalle sonorità vocali e strumentali.

Un viaggio intorno all’‘idea’ dell’io in rapporto con gli altri alla scoperta di emozioni e sensazioni passate, presenti e future. In un’immaginaria stanza dalle pareti semoventi, toccando tutti i punti cardinali, verrà raccontato un personalissimo dialogo tra note e parole, dal soundtrack, al blues ai folklori apolidi, fino alla musica contemporanea e all’improvvisazione. Come sempre il pubblico verrà coinvolto non solo come spettatore, ma come vero e proprio protagonista di questo particolare percorso.

Per chi lo desidera al termine della performance, alle 13,10, sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla mostra. Prima di accedere agli spazi espositivi è previsto un aperitivo.

L’ingresso al concerto è ad offerta libera fino ad esaurimento posti. La partecipazione alla visita guidata con aperitivo ha un costo di 25 euro ed è obbligatoria la prenotazione (massimo 25 partecipanti).

‘11:11 Quadri Musicali’ è promosso dal Centro Diego Fabbri ETS, in collaborazione con gli Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e No.Vi.Art grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (info e prenotazioni tel 328.2435950, anche con messaggio via WhatsApp).

s. n.