25 aprile a Fiumana, i Modena City Ramblers cantano ‘Bella Ciao’

Forlì, 25 aprile 2023 – Nonostante il tempo incerto e a tratti con la pioggia, la festa della Liberazione del 25 aprile si è svolta ugualmente a Fiumana, organizzata dal gruppo che anima il ‘Progetto delle pietre resistenti’. Il clou della manifestazione è stata l’esibizione di ‘Bella Ciao’ nella versione dei Modena City Ramblers diventata per l’occasione l’inno del progetto. Racconta Elisa Fucci, responsabile dell’iniziativa: “La band è intervenuta a Fiumana, in collegamento con il programma pomeridiano de La7 Pagadà, per sostenere il nostro progetto, che vuole raccontare alle generazioni più giovani l’attualità dei valori antifascisti”.

Il gruppo ha messo a disposizione gratuitamente la propria rivisitazione di Bella Ciao, come colonna sonora del video che sarà diffuso su tutti i social per raccontare l’idea. Aggiunge la responsabile Fucci: "I Modena City Ramblers racconteranno i motivi che li hanno spinti a portare queste ‘staffette’ della memoria nelle diverse tappe del loro tour 2023”. La mattina, nonostante il tempo incerto, molte famiglie hanno partecipato con i figli alla caccia al tesoro degli ‘animaletti resistenti’ (ape, bruco, chiocciola, pulcino, pinguino e mucca) sparsi per tutta Fiumana, salvo poi ritrovarsi per il pranzo al sacco nei locali del circolo Articolo 3 al coperto.