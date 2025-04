25 Aprile tra celebrazioni e ricordi. Musica, spettacoli, libri e corone in memoria dei caduti per la patria

Si avvicina l’80° Anniversario della Liberazione e il territorio forlivese si prepara a celebrarlo con un ricco programma di eventi. Questa mattina alle 9.30 in via Balzella 81 verrà posata la pietra d’inciampo dedicata a Edo Bertaccini, uomo di Resistenza e Martire di Fossoli. Durante l’incontro verrà proiettato il video della sua storia.

Alle 18 in sala Dioniso a Casa Saffi è prevista la presentazione del libro ‘Libero’ di Riccardo Fedel. La giornata si conclude alle ore 21 nel salone comunale con il nuovo volume di Walter Veltroni, ‘Iris, la libertà’. Sarà presente insieme allo scrittore il sindaco Gian Luca Zattini. L’incontro verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune.

Domani alle ore 9.30 si svolgeranno le celebrazioni per la Liberazione alla presenza del prefetto Rinaldo Argentieri, delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e le autorità cittadine. La cerimonia prenderà il via con la deposizione della corona commemorativa ai lampioni dei Martiri e al Sacrario dei Caduti per la Libertà. Interverranno il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. Renderà gli onori un picchetto del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile ‘Trieste’ e accompagnerà la manifestazione la banda cittadina (la formazione farà il bis alle ore 16.30 al Parco urbano).

Alle 14.30 le celebrazioni si sposteranno al Parco urbano con la ‘Festa popolare della Liberazione’ con stand delle associazioni di volontariato. Alle ore 15 sul palco si terrà lo spettacolo ‘Memorie Ribelli - Storie dalla Resistenza’ (la rappresentazione verrà replicata alla sala Medusa di Meldola sabato 26). L’Associazione Romagna – Usa deporrà una corona di fiori al cimitero Militare dei Caduti Indiani dell’ottava armata inglese in ricordo di tutti i soldati alleati che hanno perso la vita nella campagna d’Italia. Anche il Partito Comunista Italiano porterà un omaggio floreale al parco dell’8ª Brigata Garibaldi.

Numerose anche le iniziative nella Valle del Bidente: domani a Meldola alle ore 10 si svolgerà la celebrazione al Monumento dei Caduti dove interverrà il sindaco Roberto Cavallucci. La manifestazione verrà accompagnata dal corpo bandistico ‘G. Verdi’ di Carpinello, dell’orchestra della scuola ‘D. Alighieri’ e degli alunni del progetto Banda Larga dell’istituto ‘E. De Amicis’. Alle 11, nella chiesa di San Nicolò, si terrà la messa in suffragio alle vittime di tutte le guerre. A Civitella alle 10 la celebrazione vedrà l’intervento del sindaco Claudio Milandri e il servizio musicale della Banda comunale. Anche a Cusercoli verrà deposta una corona ai monumenti alle ore 11. A Galeata domani alle 9.30 commemorazione a San Zeno e alle 15 di fronte al municipio interverranno la sindaca Francesca Pondini e un rappresentante dell’Anpi. Presterà servizio la Banda comunale Albertini. Seguirà alle 16 al Palazzo Pretorio l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Gli occhi che hanno visto’.

Fitto anche il programma a Santa Sofia: alle 8 parte il ‘Giro della Liberazione mtb’, corsa su due ruote organizzato da Bidente Bike, e alle 10.30 raduno in piazza Corzani con gli interventi della sindaca Ilaria Marianini e del presidente Anpi Paolo Bresciani. Si continua alle 13 con il pranzo al refettorio dell’ostello curato da Mani in Pasta (costo 30 euro con prenotazione al 348.9918608). Nell’androne del comune si potrà ammirare la mostra fotografica ‘I volti della Resistenza’. Gran finale alle 21 al Teatro Mentore con ‘Quelli della Domenica’ (ingresso libero).

Il raduno a Predappio è previsto domani, alle ore 8.30, in piazza Sant’Antonio, con la deposizione di coccarde ai cippi commemorativi. Si prosegue alle 10.30 verso Villa Raggi, dove venne fucilato Giuseppe Castellucci. A seguire la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio e il discorso del sindaco, Roberto Canali. L’ultimo appuntamento in programma è alle 12 con la cerimonia di intitolazione del parco di via Zara a Giuseppe Ferlini, primo cittadino di Predappio dal 1944 al 1946.

Domani si terrà anche la 23ª camminata della memoria e della pace da Fragheto a Tavolicci. Partenza alle ore 9.30 da Capanne e alle 10 da Fragheto. Durante la passeggiata saranno effettuate riprese per il documentario ‘Contro le guerre, per il disarmo e il cessate il fuoco, subito’. Arrivo a Tavolicci alle 12.30 e a seguire pranzo (su prenotazione al costo di 15 euro). Sono previsti gli interventi di alcuni operatori di pace e le musiche del Trio Gliceridi.

È pronta per celebrare il 25 aprile anche Forlimpopoli: alle 9 santa messa a San Ruffillo, a seguire sarà deposta una corona d’alloro alla lapide dei caduti della Resistenza. Infine, alle 12.45 nella sala della Torre dell’Orologio si terrà il ‘Pranzo della Liberazione’.

A Bertinoro domani alle ore 10, sul Terrazzo della Resistenza, è prevista la celebrazione delle vittime di guerra alla presenza del commissario straordinario Domenico Campanale e di Mirella Menghetti dell’Anpi di Bertinoro. La cerimonia sarà accompagnata da alcuni brani musicali eseguiti dalla scuola ‘Dante Alighieri’ e dell’Istituto Comprensivo cittadino.