’28 anni dopo’, l’ultimo film della saga horror

In sala arriva ’28 anni dopo’, di Danny Boyle. Il film è ambientato quasi tre decenni dopo che il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ha devastato il Regno Unito, mentre è stato respinto dall’Europa continentale. Per contenere i contagi, la terraferma britannica è messa in quarantena, e i sopravvissuti sono stati abbandonati a loro stessi. Tra questi ci sono quelli che hanno creato una piccola comunità autonoma su una piccolissima isola vicina alla costa nord orientale dell’Inghilterra, cui è collegata solo da un passaggio percorribile a piedi con la bassa marea. È su quell’isola felice che vivono Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Spike (Alfie Williams) e Isla (Jodie Comer), rispettivamente padre, figlio e madre malata di una misteriosa malattia che la costringe a letto. Spike ha compiuto i 12 anni, e per Jamie è arrivato il momento di uscire dall’isola, arrivare sulla terraferma e ricevere il battesimo di sangue che farà di lui un uomo: uccidere con arco e frecce, uniche armi della loro comunità, il suo primo infetto.

Nuovo arrivo anche ’Milarepa’, di Louis Nero. Siamo nel cuore del Mediterraneo, in Sardegna, in un futuro post-apocalittico sospeso tra passato e futuro, dove la natura ha riconquistato il dominio su una tecnologia ormai in rovina. La giovane Mila (Isabelle Allen), dodici anni, affronta la morte improvvisa del padre, brutalmente assassinato, e la sottrazione dell’eredità da parte degli zii paterni. Spinta dal desiderio di vendetta, intraprende un percorso difficile e pieno di ostacoli. Ma anche dopo aver ottenuto la sua rivincita, non trova pace. Decide così di iniziare un viaggio solitario e spirituale attraverso antichi insediamenti, alla ricerca di se stessa e di redenzione per le proprie azioni.

È una novità anche il film di animazione ’Elio’, diretto da Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi. Elio ha undici anni, è un sognatore e ha una propensione per l’arte, ma ha difficoltà a integrarsi con gli altri e spesso si rifugia nel proprio mondo immaginario. Grande appassionato dello spazio, è affascinato dagli alieni e desidera più di ogni altra cosa essere rapito da loro. Un giorno, come per magia, riesce a captare un segnale dallo Spazio.

Resta ’The Brutalist’, di Brady Corbet. L’azione si svolge nell’arco di 30 anni e segue la vita dell’architetto ebreo László Toth e sua moglie Erzsébet (Adrien Brody e Felicity Jones). Siamo nel 1947 in Ungheria, quando la coppia, sopravvissuta all’olocausto, decide di andare a vivere negli Stati Uniti. Toth è un architetto visionario di grande talento e spera di trovare oltreoceano, terreno fertile per i suoi progetti. I primi tempi sono duri, la famiglia deve affrontare umiliazione e fame. Il sogno americano si avvera quando incontra il ricco industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) che gli commissiona la realizzazione di un grande monumento modernista.

Rimane anche ’Dragon Trainer’, di Dean DeBlois. Siamo sulla selvaggia e remota isola di Berk, nella quale vivono i vichinghi, acerrimi nemici dei draghi da diverse generazioni. Tra di loro vi è Hiccup (Mason Thames), un giovane vichingo, figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler). Il ragazzo è diverso da tutti gli altri, ha una mente geniale, ma è davvero tanto sottovalutato dall’intera comunità vichinga.

Ancora in sala, infine, ’Lilo & Stitch’, trasposizione live action dell’omonimo cartoon che segue le vicende di Lilo (Maia Kealoha), una bambina solitaria e piena di fantasia che trova l’amicizia in un curioso animaletto alieno.