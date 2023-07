36enne arrestato con documenti rumeni falsi sull'A14

Un 36 enne è stato arrestato dalla polizia mentre, a bordo di una Chrysler, transitava sull’A14. Gli agenti della sottosezione stradale, alla consegna dei

documenti di identità da parte dell’uomo, hanno subito percepito che le carte rilasciate dalla

Romania sembravano avere qualcosa che non andava. Per svolgere accertamenti più approfonditi con lampada a ultravioletti, confronti con gli specimen originali e scandagliare le banche dati, l’uomo è stato accompagnato in caserma. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il fermato non era censito in alcun database rumeno. L’uomo ha poi detto di essere un moldavo, ma che usava i documenti rumeni per muoversi senza problemi in Italia. Per lui è scattato l’arresto per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio; fermo

convalidato dall’autorità giudiziaria.