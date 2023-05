5 anni per il mondo, un viaggiatore racconta

Il cammino di Eric Benedusi si è snodato per 50 Paesi ed è durato cinque anni. Da questo lungo viaggio è nato anche il libro ’Fra 5 anni’ in cui l’autore racconta la sua indimenticabile esperienza.

Domani alle 21 la testimonianza di Eric Benedusi (altrimenti noto come ’I have a trip’) sarà la protagonista dell’incontro del circolo Inzir, nella sede di via Bezzecca 10. Chi partecipa alla serata sosterrà il progetto di una squadra di calcio di bambini di strada colombiani. L’evento è gratuito ma riservato ai tesserati Arci. Sarà possibile tesserarsi la sera stessa.