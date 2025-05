50 anni di Formula Servizi. Un weekend di festa tra arte, cultura e musica. Risate con gli Oblivion

Due giorni di festa, tra arte, cultura e spettacolo, per un compleanno speciale: Formula Servizi compie 50 anni, e questo sabato e domenica coinvolgerà la città di Forlì per celebrare la sua fondazione. La storia della cooperativa parte nel 1975 da un piccolo gruppo di donne intraprendenti e determinate, unite da un’idea di lavoro che mette al centro le persone, la responsabilità sociale e la partecipazione alla conduzione d’impresa. "Siamo molto emozionati – spiega la presidente Antonella Conti – e festeggeremo con i soci, i clienti, i fornitori, i lavoratori, le istituzioni e tutta la comunità forlivese". Il via sabato alle 18 al Teatro Diego Fabbri con un evento privato, a cui parteciperanno 250 ’portatori di interesse’ che lavorano o hanno lavorato con Formula Servizi, tra cui anche la prima presidentessa Leda Bencivegni, oggi 85 anni.

Ci sarà la consegna dei riconoscimenti a coloro che hanno contribuito alla crescita dell’azienda, seguita da una conversazione con la ricercatrice fisica Paola Verrucchi che parlerà dei traguardi possibili e di come i sistemi complessi possano avere successo soltanto grazie al lavoro di squadra. L’impresa occupa 3mila dipendenti in 15 regione italiane (di cui oltre 1000 in Romagna), con un fatturato nel 2024 di oltre 110 milioni di euro in sette differenti settori di attività: pulizie civili, industriali e sanitarie, facchinaggio, trasporti e logistica anche in ambito sanitario, archiviazione e digitalizzazione documentale, manutenzioni impiantistiche ed edili, servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza musei, teatri e biblioteche, lavori di costruzione, edile e impiantistica e servizi informativi come call center e cup.

Alle 21.30 toccherà allo spettacolo degli Oblivion, celebre compagnia teatrale che si destreggia tra cabaret e giocoleria, tra intrattenimento leggero e satira di costume. Cinque voci e una chitarra e i pezzi più divertenti del loro repertorio racchiusi in 90 minuti, tra canzoni e parodie. Un evento aperto a tutti e gratuito, ma con posti limitati e prenotazioni da effettuare all’indirizzo: bit.ly/oblivionformula50.

Domenica la festa si trasferirà nella sede di Formula Servizi in via Monteverdi alle 13 con food truck e giochi per grandi e bambini. Alle 15.30 ci sarà l’inaugurazione del murales creato da Simone Ferrarini, in arte Collettivo FX: un’opera larga 23 metri e alta 6 divisa in 48 pannelli dove sarà rappresentata la storia dell’azienda. Poi si andrà nell’area verde di via Vivaldi per il concerto dei Mokaclub e del deejay Maruzzella di Radio studio delta che proporranno i brani più famosi degli ultimi 50 anni di musica. "Sono tre i capisaldi – afferma il direttore Massimiliano Mazzotti – che animeranno questa festa: riconoscenza per chi ha lavorato con noi, il territorio, con la città di Forlì dove siamo nati, e lo spirito collettivo che ci spinge a programmare le sfide future".

Gianni Bonali