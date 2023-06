65° Festival di Castrocaro, Prorogata al 3 luglio la Scadenza Iscrizioni

E’ stato procrastinato al 3 luglio il termine per le iscrizioni alla 65ª edizione del Festival di Castrocaro, la prima targata Avarello Music. A causa delle numerose richieste, su indicazione del direttivo musicale e dei responsabili regionali, la produzione di Isola degli Artisti ha deciso di prorogare di una settimana la scadenza. I cantanti che ancora non avevano finalizzato la registrazione del brano da presentare, hanno ancora qualche giorno per iscriversi online. La manifestazione si rivolge ai nuovi talenti di età compresa tra i 15 e 36 anni: possono partecipare interpreti, cantautori e band. Le selezioni saranno curate dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale e da altre personalità rilevanti del mondo della musica. La prima selezione si svolgerà online mentre la seconda fase delle audizioni si terrà a Castrocaro Terme e Terra del Sole nei due fine settimana dell’8 - 9 e del 15 - 16 luglio, all’indomani delle masterclass. I 30 giovani che supereranno il secondo step, si esibiranno il 29 luglio negli studi romani della produzione. Dal ristretto gruppo saranno designati i magnifici 8 che la sera del 22 settembre in piazza d’Armi a Terra del Sole si contenderanno la vittoria del Voci Nuove. La serata conclusiva sarà condotta dal rapper Clementino.

f.m.