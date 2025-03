8 marzo, le iniziative benefiche

Numerose le iniziative su tutto il territorio forlivese che prendono il via già in questi giorni per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Lo Ior rinnova la sua presenza in piazza, domani e sabato, per proporre la ’mimosa solidale’: acquistando un mazzetto semplice con una donazione minima di 5 euro, o uno più ricco a partire dai 10, si potrà realizzare un gesto significativo a sostegno della lotta ai tumori al femminile, in quanto il ricavato andrà al Progetto Margherita, con cui lo Ior offre parrucche oncologiche gratuite alle donne in chemioterapia. Le ’mimose solidali’ saranno presenti nella sede Ior di via Costa, in piazza Saffi, all’Ospedale Morgagni-Pierantoni, al Mercato coperto di piazza delle Erbe, all’interno di Formì, in piazza del Duomo, nel supermercato Famila di Torre del Moro e infine nella galleria del centro commerciale Lungo Savio. Sabato 8 chiuderà inoltre il crowdfunding ’La mia mamma è bellissima’, legato anch’esso al Progetto.

Torna anche ’La tua spesa vale di più’, l’iniziativa del Conad La Cava che nelle giornate di domani, sabato e domenica donerà 10 centesimi per ogni scontrino emesso in cassa all’impresa sociale forlivese CavaRei, per sostenere i progetti di formazione professionale in sartoria per donne in situazione di fragilità.

Infine, Confcooperative Romagna propone a tutto il territorio ’La cura delle parole’, un webinar gratuito che si terrà domattina alle 11 su Zoom sul tema del linguaggio inclusivo e rispettoso, tenuto dalla business writer Annamaria Anelli. Si parlerà di discriminazioni dovute all’ageismo, alla disabilità, alla religione e all’etnia. Per informazioni: romagna@confcooperative.it (è necessario iscriversi per ricevere il link).