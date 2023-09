80 anni di storia, La scuola dell'infanzia 'Maria Ausiliatrice' celebra a Forlì

La scuola dell’infanzia paritaria ‘Maria Ausiliatrice’, in via Eritrea alla Pianta, celebra oggi gli 80 anni della struttura (il primo asilo fu aperto nel maggio 1943) inaugurando un nuovo servizio di nido per i bambini più piccoli. Appuntamento alle 16: si potrà visitare l’istituto e divertirsi con i ‘giochi di una volta’. Alle 18 la messa di inizio anno pastorale. Alle 21, in occasione della festa parrocchiale, una sfilata di abiti d’epoca.