A Barbara Lucchi il premio 5 Stelle d’Oro della Cucina

Barbara Lucchi, chef e titolare col marito Riccardo Menghi del ristorante La Vecia Cantena dla Pré di Predappio Alta, ha ricevuto il Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina 2025. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta all’assemblea mondiale organizzata dall’Associazione Italiana Cuochi (Aic) presso l’hotel La Piana di Amorosi (Benevento) a inizio settimana, "un’occasione unica per riunire professionisti del settore provenienti da ogni parte del mondo".

L’azdòra dla Pré è stata premiata con il dolce ‘Declinazione di una fragola’. Di che si tratta? Risponde la premiata: "Panna cotta con le fragole, più gelatina di fragole e uno sciroppo di fragole, il tutto impiattato con meringa all’italiana e spugna al limone". Inoltre, fra le entrate di benvenuto nella cena della serata di gala c’era anche la piavina al Sangiovese (cioè piadina impastata col Sangiovese), la specialità inventata dalla Lucchi, con tanto di esclusiva.

"Con questo premio, l’Aic – si legge nella motivazione – celebra i maestri della cucina che hanno contribuito in modo straordinario a diffondere il gusto e l’arte culinaria nel mondo". Commenta Barbara Lucchi: "Tre le caratteristiche della nostra cucina che presentiamo nel nostro ristorante della Pré: è una cucina tradizionale ma innovativa, con prodotti freschi del territorio e non surgelati, poi pasta fatta in casa tirata al mattarello". Aggiunge la cuoca: "In campania è stata anche una festa emozionante, con centinaia di chef. In giacca bianca e cappello abbiamo sfilato per le strade della città sannita che ci ospitava". Conclude l’azdòra dla Pré: "Ho ricevuto molti altri premi, ma è sempre una bella soddisfazione avere la conferma che il proprio lavoro piace ancora, specialmente a 25 anni dall’apertura del locale, avvenuta il 6 gennaio 2000".

Quinto Cappelli