A Barcellona nel blackout: "Come indietro nel tempo. E il traffico era impazzito"

Niente energia elettrica per un giorno intero. Lunedì scorso, quando Spagna e Portogallo si sono trovati improvvisamente al buio, Valerio Melandri, ex assessore alla cultura e direttore del Master in Fundraising dell’Università di Bologna, era a Barcellona, proprio per partecipare come ospite al convegno nazionale dei fundraiser spagnoli.

"Il convegno – racconta – si sarebbe dovuto tenere il martedì e io avevo deciso di partire un giorno prima per visitare la città. Quando è saltato tutto, intorno alle 11 del mattino, ero in fila per entrare alla Sagrada Familia: subito tutti gli ingressi sono stati bloccati, sia perché non c’era più la possibilità di pagare con la carta, sia perché era saltata l’illuminazione interna". Così Melandri si è trovato a camminare in una enorme città sconosciuta in cui tutte le regole sociali sembravano improvvisamente sovvertite: "Tutti i negozi hanno dovuto chiudere e chi era al lavoro è uscito in strada. Anche i semafori erano saltati, perciò il traffico è impazzito, almeno fino a quando le camionette dei militari sono accorse per regolare il flusso di auto almeno negli incroci principali".

Momenti di paura, ma non di panico: "Si avvertiva la tensione, ma non ho incontrato scene di sconforto. Tutte le televisioni, naturalmente, non funzionavano più e non c’era rete mobile, quindi ho visto diverse persone cercare di ascoltare le notizie usando vecchie radioline a pile. Sembrava di vivere un ritorno al passato". In questo scenario, Melandri ha camminato fino alla spiaggia. Anche perché anche la sua stanza d’albergo era inaccessibile: l’apertura era regolata dalla corrente. "C’erano migliaia di persone sedute in riva al mare, quasi come se fosse un giorno di festa. A me, però, ha ricordato un po’ anche l’atmosfera irreale dei primi giorni della pandemia".

A volte lo dimentichiamo, ma l’energia elettrica non è solo illuminazione: "Tantissime delle nostre abitudini dipendono dall’elettricità, ma finché non viene meno non ci si pensa. Tutto si ferma e nulla è scontato. Io, ad esempio, viaggio sempre senza contanti e mi sono trovato a non poter nemmeno acquistare qualcosa da mangiare, così ho saltato un paio di pasti".

Anche il convegno al quale avrebbe dovuto prendere parte è stato rimandato: "Non si sapeva come sarebbe evoluta la situazione, né se il giorno successivo i treni e gli altri mezzi di trasporto avrebbero viaggiato regolarmente, inoltre il Governo aveva invitato a limitare gli spostamenti, così nel pomeriggio ci hanno comunicato che tutto è stato rinviato a settembre".

Nel frattempo è venuta sera, una delle più buie dell’era elettrica, almeno fino a quando, in piena notte, il black out è terminato: un clic invisibile, e il mondo si è riacceso, apparentemente lo stesso, ma forse un po’ più consapevole di prima.

