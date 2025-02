A Bertinoro 5 talentuosi musicisti ’capitanati’ da Jeremy Plet

Il ‘Jeremy Plet Quintet’ sarà sul palco del ‘Dai de Jazz Club’ all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro domenica alle 14,30. Jeremy Pelt alla tromba, Jalen Baker al vibrafono, Misha Mendelenko alla chitarra, Leighton Harrell al contrabbasso e Jared Spears alla batteria formano un gruppo ad alto tasso creativo. Sono cinque talentuosi musicisti, ognuno con una sua solida formazione, pronti a costruire un ensemble in cui le singole cifre artistiche fluiscono in un dialogo e una ricerca continua, rappresentando in pieno l’essenza del post-bop contemporaneo.

Pelt è considerato tra i migliori trombettisti della scena jazz contemporanea internazionale, con un linguaggio ricco, articolato, un suono personale ed una cifra stilistica riconoscibile. Acclamato dal pubblico e votato per cinque anni ‘Rising Star’ dal Downbeat Magazine e dalla Jazz Journalist Association, è stato, inoltre, posto in primo piano sul Wall Street Journal dal leggendario scrittore e produttore Nat Hentoff. La rassegna gode del patrocinio del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Italia Jazz Club. Costo: intero 15 euro, ridotto 10. Info: www.daidejazz.it.

Matteo Bondi