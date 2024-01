A Bertinoro arriva Morosinotto

Prende il via l’edizione 2024 dei ‘Pomeriggi del Bicchiere’, rassegna promossa dal Comune di Bertinoro che da oltre vent’anni mette insieme il piacere della cultura e del gusto. Si comincia domenica alle 15,30 al teatro Novelli, con una novità: per la prima volta è protagonista la letteratura per ragazzi, grazie alla presenza di Davide Morosinotto, giornalista e traduttore, amatissimo autore di libri per i più giovani. Al suo attivo più di 50 romanzi, tradotti in 24lingue, con i quali ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Morosinotto presenta ‘La ladra del vento’ (Mondadori editore), secondo capitolo della saga dei Da Mar. Un romanzo storico che unisce i generi dell’avventura e del giallo e che ha per protagonista Angela, ragazzina veneziana ai tempi dell’Impero Bizantino. Anche il momento musicale aderisce allo spirito della giornata con brani che accomunano tutte le generazioni. In programma c’è ‘I sogni son desideri’, viaggio nelle musiche dei film di animazione, proposto da Valentina Rambelli (voce) e Mirko Maltoni (pianoforte), eclettici artisti che spaziano dal Barocco al Jazz. In degustazione i vini della cantina Celli e i sapori del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi. Per partecipare è necessaria la prenotazione via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di oggi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.