A Bertinoro la scuola di formazione per ’Amministratori consapevoli’

‘Amministratori consapevoli’ è la prima scuola di formazione per amministratori, dirigenti e funzionari pubblici promossa da Avviso Pubblico e Scintille di Futuro che prenderà il via oggi al Centro Universitario di Bertinoro. Una vera e propria scuola contro le mafie che andrà a formare giovani amministratori consapevoli dei rischi e delle modalità di infiltrazione mafiosa. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Bertinoro. Tre giorni di approfondimenti, testimonianze e confronti con: Rosy Bindi, Giuseppe Busia, Rocco Sciarrone, Stefano Bonaccini (nella foto), Iolanda Rolli, Alberto Vannucci, Stefania Pellegrini, Giovanbattista Tona, Renato Franco Natale, Marco Carlizzi, Francesco De Vanna, Emilio Casalini, Claudio Forleo, Andrea Bosi, Damiano Tommasi. Pietro Grasso e Roberto Montà chiuderanno i lavori. "È fondamentale diffondere i temi della trasparenza - dichiara il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà -, della partecipazione e della buona politica, indispensabile per governare con successo e prevenire certi fenomeni". "Sappiamo che le organizzazioni criminali tentano in ogni modo di infiltrarsi nelle amministrazioni locali, negli appalti pubblici, nel tessuto economico e sociale delle nostre comunità ovunque in Italia - spiega il presidente della Fondazione Scintille di futuro Pietro Grasso -. La consapevolezza dei rischi, la capacità di cogliere sin dai primi segnali ogni manovra opaca, la conoscenza degli strumenti a disposizione, delle buone pratiche, il confronto con gli amministratori locali sono obiettivi che la Fondazione Scintille di futuro condivide con Avviso Pubblico".

Matteo Bondi