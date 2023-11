A Bertinoro pubblicato il bando del premio ’Dante Arfelli’

E’ stato pubblicato il bando per la seconda edizione del Premio Letterario ‘Dante Arfelli’ Opera Prima Città di Bertinoro. Il Premio è promosso, come lo scorso anno, dalla casa editrice Readerforblind e dalla Scuola Macondo, con il patrocinio del Comune di Bertinoro. Dedicato alla figura di un importante scrittore italiano, definito l’Albert Camus italiano, nato a Bertinoro e riscoperto dalla casa editrice di Ladispoli Readerforblind, il premio, diretto ad autori italiani e stranieri, si articola anche per questa seconda edizione in due categorie distinte: romanzi editi (dal 2013 ad oggi) e romanzi inediti (opere prime).

La giuria si compone, come ogni anno, di direttori editoriali nazionali, scrittori, giornalisti e da una selezione di personalità culturali locali scelte, annualmente, dal Comune di Bertinoro. Le opere dovranno pervenire entro la data del 31 dicembre 2023. La premiazione avverrà il 3 marzo del prossimo anno nel palazzo comunale di Bertinoro. Il bando è disponibile sul sito www.premiodantearfelli.it. "Ci auguriamo che il concorso possa consacrare nuovi autori nel panorama nazionale - afferma la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni -: siamo pronti ad accogliere nuovamente il Premio che dà lustro alla nostra città sotto la veste letteraria. Bertinoro diede i natali a Dante Arfelli (nella foto) e ne custodisce il fondo con opere inedite: è il luogo ideale, nelle vicinanze del giorno della sua nascita, 5 marzo, per la premiazione continuando questo percorso per scrittori ed evocativo dell’autore".

Matteo Bondi