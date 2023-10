A Biserno domattina escursione letteraria con guida Aigae

S’intitola ‘Silvae’ ed è un’escursione a tappe letterarie che si terrà domani, in collaborazione con l’associazione Sophia in Libris, fatta di racconti su storia, cultura e tradizioni della montagna tosco-romagnola lungo il crinale di Biserno e del Castellaccio. Il culmine al Castagneto Bandini, a Isola, dove gli artigiani della stamperia tessile Peromatto e i ragazzi del Rifugio Trappisa di Sotto attenderanno i partecipanti per la raccolta delle castagne e una merenda con sangiovese. Ritrovo alle 9 a Biserno (ristorante La Vera Romagna), poi l’escursione proposta dalla guida Aigae Emiliano ‘Ligaben’ Conficoni (8 km, medio-facile, adatta dai 6 anni). Richiesti scarpe da trekking e abbigliamento da montagna, consigliati cappello o berretto, bastoncini e occhiali. Pranzo al sacco. Costo 15 euro (gratis sotto i 12 anni). Info e prenotazioni (oggi entro le 20): 349.5693757.