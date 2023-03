A caccia di scontenti? "Forlì Cambia è per tutti"

di Matteo Bondi

Paola Casara, assessore alle politiche educative e unica esponente della lista civica ‘Forlì Cambia’ del sindaco Zattini, cosa pensa dell’elezione di Elly Schlein come segretario del Partito Democratico?

"Sicuramente è stata inaspettata. E’ curioso, a mio avviso, il metodo con cui il Pd sceglie il proprio segretario: di fatto, chi aveva la tessera si era scelto un segretario, Stefano Bonaccini, poi le primarie, a cui poteva partecipare anche chi la tessera del partito non ce l’ha, sono state vinte dalla Schlein. Ma ognuno a casa sua fa quello che vuole".

Elly Schlein è stata vice presidente della Regione, la conosce?

"E’ stata una brava vice presidente. Ci ho avuto a che fare per i minori e i centri estivi, mi sono trovata bene. Certo che poi fare politica nazionale, soprattutto quando ti hanno votata tanti vecchi dirigenti e tanti dei 5 stelle, è un’altra questione".

Pensa che il Pd si stia posizionando più a sinistra?

"Certamente i temi caldi portati dalla Schlein spostano il partito a sinistra. Il Pd cercava un’identità mancata e lei ha cavalcato i principi che sono della sinistra. Ha sicuramente dato entusiasmo. Poi però questi principi vanno declinati in programmi e azioni: bisogna vedere come li sapranno declinare. Sicuramente ci sarà un rimescolamento dell’elettorato e un posizionamento penso più a sinistra".

Un riposizionamento a sinistra che potrebbe aprire spazio al centro anche a livello locale?

"Prima di tutto devo dire che noi, come lista civica ‘Forlì cambia’ siamo in ottima salute. In questi quattro anni abbiamo realizzato tante iniziative culturali legate ai temi della città e siamo stati un punto di riferimento per tutti i moderati e i civici che hanno a cuore il bene di Forlì. Noi siamo la lista del sindaco e Zattini ha dimostrato di essere il sindaco di tutti. La nostra linea non muta: puntiamo a fare cambiare passo alla città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

Quindi vi ritenete autosufficienti o siete aperti ad alleanze con eventuali ‘delusi’?

"Noi siamo sempre stati e siamo aperti ad ascoltare tutti. Rappresentiamo un’area moderata, non solo cattolica, e possiamo attirare persone che non si ritrovano a oggi nei partiti, ma che hanno voglia fare del bene alla città di Forlì. Siamo un contenitore che vuole fare alleanze fra persone, più che con partiti o gruppi".

Quindi nessun contatto con il Terzo Polo?

"Italia Viva e Azione sono in fermento con una fusione in corso nonostante la delusione che hanno registrato alle regionali. Vedremo anche in questo caso cosa succederà. A livello locale, però, è diverso che a livello nazionale e si possono sviluppare anche altri ragionamenti. Guardiamo anche in quella direzione, gli spazi ci sono sia per parlare con il Terzo Polo, sia per parlare con le persone".