"A Capodanno pesce e tradizione E ancora i cappelletti in brodo"

All’osteria La Campanara con locanda a Pianetto di Galeata tutto è pronto per accogliere gli ospiti nel fine settimana che li traghetterà dal cenone di San Silvestro all’alba del 2023. Mentre Alessandra è intenta a sovrintendere in cucina, Roberto Casamenti è impegnato al telefono a controllare le ordinazioni.

Casamenti, le prenotazioni come stanno andando?

"Ottimamente, siamo pieni sia nel ristorante che nelle camere da settimane".

Non risentite quindi della crisi.

"Direi di no, anche se si sono ristretti i margini di guadagno a causa del caro bollette, ma tutto il settore in Appennino dopo il Covid è ripartito alla grande perché le persone hanno voglia di vivere in natura, di stare in compagnia".

Cosa si aspettano da voi i clienti?

"Arrivano persone da tutta Italia e chiedono buoni prodotti, qualità, semplicità, immergersi nelle tradizioni vere del territorio e conoscerlo. Non arrivano solo per un pranzo o a una cena".

Cosa proponete per il cenone del 31 in particolare?

"Un menù di pesce anche per venire incontro ai tanti romagnoli, ma confermo che i piatti più richiesti sono sempre i cappelletti in brodo, il capretto arrosto con patate, la guancia di vitello brasato con purè e naturalmente le polpette scottadito che sono diventate un must e l’esempio riuscito della cucina di recupero".

Gli ospiti soggiornano anche? "Certamente, il problema è che le camere sono piene da settimane perché la richiesta è alta. Da parte nostra ne stiamo ristrutturando altre quattro, ma è necessario che le istituzioni e le associazioni del settore invoglino i privati a investire sui b&b recuperando vecchi appartamenti e stanze vuote nei centri storici e nelle frazioni. Nella Romagna toscana la formula vincente è quella dell’albergo diffuso, dove gli ospiti si sentono a casa, non gli alberghi spersonalizzati che richiedono forti investimenti e gestioni costose. Mancano però rete e regia per passare a un turismo soft e di qualità in tutta l’area attraverso investimenti mirati anche se diversi passi in avanti sono stati fatti. Ma non è finita qui".

Si spieghi.

"Mancano i produttori della filiera corta, soprattutto per quanto riguarda l’ortofrutta di montagna come le ciliege e le patate in particolare. Abbiamo ottime produzioni di nicchia (salumi, carne, formaggi, pane e prodotti da forno), ma per ortaggi e frutta, escluse piccole realtà, si sente la mancanza".

Si chiude un 2022 per molti versi da dimenticare.

"Confidiamo in un 2023 senza guerra e pandemia. Io e Alessandra ne approfittiamo per ringraziare tutto lo staff (Alessandro, Matteo, Filippo, Simone, Salem, Sax, Susanna, Valentina, Ratul, Alessandro e Paolo) e naturalmente gli affezionati clienti".

Oscar Bandini