‘A casa di Paola’ oggi lo scrittore Maurizio Gioiello

Dopo il grande successo sabato scorso dell’inaugurazione della mostra Evocatio al Museo Archeologico di Forlimpopoli, oggi alle 18, stavolta alla galleria d’arte A casa di Paola, ci sarà un’altra occasione per conoscere meglio l’arte di Giuseppe Bertolino. L’artista sarà in dialogo con lo scrittore forlivese Maurizio Gioiello (nella foto) e il suo nuovo romanzo ‘La felicità è un budino’.

La quasi novantenne Andreina, affetta da demenza senile, è costretta all’immobilità per la rottura del femore. Vedova da anni, è assistita dai quattro figli, che si avvicendano al suo capezzale, Ognuno di loro ha vissuto nel passato eventi, più o meno traumatici, che hanno segnato le rispettive esistenze. Per questo essi si rapportano in modo assai diverso alla malattia della madre. Tutti sono alla ricerca di una felicità che possa appagarli, ma riuscire a trovare quello che si desidera non è affatto facile.

Una vicenda ormai comune in una società sempre più vecchia finisce, così, per essere il pretesto per analizzare il lato psicologico di personaggi che evidenziano quanto sia difficile raggiungere l’equilibrio. Un dialogo immerso nelle varie opere esposte: oltre ad alcune di Bertolino fa ancora bella mostra di sé una cospicua collezione di opere dedicate alla collaterale della grande mostra sulla moda del San Domenico di Forlì. Ingresso gratuito.

ma. bo.