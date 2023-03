A casa pure i bambini "Peggio che in passato"

Valentina Venturi, pediatra e coordinatrice dei pediatri di famiglia di Forlì, la seconda ondata di influenza ha colpito anche i suoi giovanissimi pazienti?

"Sì, stiamo vedendo molti casi".

È lo stesso ceppo che circolava in novembre?

"Noi in ambulatorio non facciamo tamponi, ma, grazie a quelli effettuati in ospedale sui bambini che accedono al pronto soccorso, sappiamo che nella prima ondata ha circolato il ceppo influenzale A, mentre ora sta circolando il B".

Quali sono le sintomatologie?

"Soprattutto sono colpite le alte vie respiratorie e assistiamo a casi di febbri anche abbastanza prolungate. Tra l’altro abbiamo avuto qualche caso di coinfezione con il Covid, anche se ora si stanno facendo meno tamponi".

Perché?

"Diciamo che è una tendenza generale. Va detto, però, che negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un’incidenza davvero bassa di Covid nei bambini. Ora tra i bambini sta circolando anche un’epidemia da streptococco".

È un fenomeno consueto?

"Non è raro che succeda a fine inverno, ma quest’anno risulta più marcato e più precoce rispetto al solito".

La nuova ondata di queste settimane è di uguale intensità rispetto a quello di novembre?

"Per ora stiamo vedendo meno casi, se li paragoniamo a quelli di qualche mese fa, ma va detto che la nuova ondata è cominciata da poche settimane".

Potrebbe ancora salire?

"Per ora la curva è stabile e non possiamo escludere che la prossima settimana cresca un poco. La speranza è che la stagione ci aiuti e che, quindi, questa nuova ondata duri meno della precedente".

Voi pediatri di famiglia state riuscendo a gestire la situazione in ambulatorio?

"Quest’inverno stiamo tutti lavorando tantissimo, e parlo anche per i colleghi ospedalieri. Stiamo facendo del nostro meglio e, in un modo o nell’altro, stiamo reggendo. È fortunato chi di noi ha un servizio di reception che riesce a gestire quantomeno le telefonate, ma non è facile, anche perché noi pediatri di famiglia non vogliamo mai negare una visita o un aiuto nel momento del bisogno. Il carico di lavoro in questi mesi è stato notevolissimo".

Più degli scorsi anni?

"Decisamente sì".

A cosa è dovuto?

"Non credo che la causa sia da ricercare tanto in una particolare virulenza dell’influenza, quanto nel debito immunologico che i bambini si portano dietro dagli scorsi due anni: ora l’influenza non sta risparmiando davvero nessuno".

Sofia Nardi