A Castrocaro il concorso di Natale: scatta un selfie con il tuo cane

A Castrocaro Terme taglia il traguardo della dodicesima edizione il partecipatissimo concorso fotografico ‘Stella di Natale’, organizzato dal centro cinofilo Compagni di Vita. Quest’anno saranno due le sezioni di gara: ‘il tuo cane di Natale’, con l’amico peloso vestito a tema o comunque ritratto in ambiente natalizio, e ‘un selfie con il tuo cane’, con quadrupede e bipede ritratti assieme. Le immagini dovranno essere inviate entro il 4 dicembre via mail a concorsonatale2023@libero.it (indicando nome e cognome, nome del cane, città di residenza, recapito per essere ricontattati). Si può partecipare a una o a entrambe le sezioni con una sola foto per tema. Gli scatti saranno valutati dallo staff del centro e saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria. Previsto anche un riconoscimento del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza sui social. Tutte le foto verranno stampate e appese all’albero di Natale che sarà allestito domenica 10 dicembre alle 15 in occasione della festa di Natale. A fungere da puntale l’immagine prima classificata. Per info, www.compagnidivita.it.

f.m.