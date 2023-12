A Castrocaro musiche popolari tra arpa, pianoforte e flauto

In piazza del Buonincontro a Castrocaro proseguono le iniziative organizzate in seno a ‘e fog ‘d Nadel’, promosso dal Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’, in collaborazione con Castrumcari, Corri Forrest, Pro loco. Questa sera è previsto un appuntamento a cura dei commercianti del territorio: alle 18 è in programma il concerto della Compagnia del Sole e dell’Acqua, nato in seno alla scuola di musica Rossini di Terra del Sole, formato dalla pianista Alessandra Bassetti, dalla flautista Barbara Gurioli e della virtuosa dell’arpa celtica Letizia Fabbri, che eseguiranno brani di musiche popolari per evocare magiche atmosfere di terre lontane; a seguire vin brulè, pancetta e salsiccia per tutti mentre ci si potrà riscaldare attorno al fuoco.

Domani alle 19.30 è invece in programma la camminata delle feste curata dall’associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest. L’escursione in notturna si svilupperà lungo un percorso di una decina di chilometri: al via di piazza del Buonincontro i podisti dell’associazione terrasolana, i ragazzi della Magica Tribù di Valentina Ghetti e chiunque voglia condividere una serata di sport in compagnia. Al termine della camminata, al villaggio di Natale degli Alpini musica e ristoro per tutti con vin brulè, carne ai ferri, crostini del diavolo e panettone. L’offerta è libera. Per conoscere il programma integrale delle due settimane di apertura del fuoco, consultare www.castrocarotermeterradelsole.travel/eventi.

Nella foto: gruppo all’accensione del fog ad Nadel in piazza del Buonincontro con volontari, ciclisti e rappresentanti istituzionali.

f.m.