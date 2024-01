A cena con ‘Centrodestra per Forlì’. Intesa più vicina con Forza Italia

All’interno della maggioranza, la serata di venerdì era considerata la data che avrebbe chiarito il futuro del gruppo consiliare ‘Centrodestra per Forlì’: era in programma infatti la ‘cena di inizio anno’. Cento i partecipanti, tra loro anche il sindaco Gian Luca Zattini. "È stata ribadita la nostra centralità nella coalizione", dice il capogruppo Davide Minutillo. Qualcuno, nell’ambiente della politica forlivese, si aspettava un annuncio ufficiale. Che non c’è stato: "Restano in piedi tutte le ipotesi: il dialogo con Forza Italia, con la Lega, ma anche di dar vita a una lista autonoma". ‘Centrodestra per Forlì’ non esisteva cinque anni fa, è nata durante la legislatura ed esprime tre consiglieri e un assessore.

Gli indizi sulla collocazione futura puntano insistentemente verso gli azzurri: tra gli ospiti, annunciata anche nella locandina dell’appuntamento, c’era la deputata Rosaria Tassinari, che di Forza Italia è anche coordinatrice regionale; con lei, l’assessore Giuseppe Petetta (del quale – a proposito – si dice che, a differenza del 2019, sarà in lista come candidato) e il coordinatore comunale Joseph Catalano. Non si segnalano, invece, leader leghisti alla cena. "Forza Italia – ammette Minutillo – guarda a noi con interesse. Preciso che sono gli altri che guardano a noi, non il contrario...". A sottolineare una vocazione centrista, la presenza di altri due ospiti, anche questi annunciati ai militanti con grande risalto: Maria Cristina Terenzi, presidente della consulta delle famiglie, e Andrea Taddeo, presidente del Centro Aiuto alla Vita (il ricavato della serata, 675 euro, è destinati a progetti per aiutare minori e mamme in difficoltà). Entrambi volti storici di Comunione e Liberazione in città, nel 2019 erano entrambi in lista con la civica ‘Forlì Cambia’.

Il leader di Centrodestra per Forlì assicura che "tutti i nostri rappresentanti sono in campo: continuiamo a fare politica e siamo uniti. Non ci divideremo. Poi vedremo chi sarà candidato...". Su questo, i ragionamenti diventano più complessi. Nella coalizione c’è chi dice che Davide Minutillo non sarà in lista alle comunali, bensì alle regionali del 2025, candidato proprio da Forza Italia. L’assessore al welfare Barbara Rossi sembra destinata a correre invece già in primavera: ripetere l’esperienza in giunta dipenderà soprattutto dal risultato del partito e delle preferenze. Il consigliere Francesco Lasaponara è pronto a ricandidarsi (cinque anni fa fu eletto con la Lega, poi espulso per una polemica relativa alla festa del 25 aprile; si dice però che il Carroccio sarebbe disposto a perdonarlo). Infine, Marinella Portolani, battagliera in consiglio prima con Forlì Cambia e poi a fianco di Minutillo.

Qualcuno pensa che il rinvio di una decisione ufficiale significhi però che le trattative sono ancora in corso. Con qualche alleato che vorrebbe convincere i singoli esponenti a fare scelte diverse. Rosaria Tassinari, contattata dopo l’evento, la spiega così: "Il rapporto con Centrodestra per Forlì è buono, anche personale, visto che Barbara Rossi è stata mio successore all’assessorato. Saranno in lista con noi? È presto per dirlo, ma noi siamo inclusivi. E ci sono delle affinità, visto che anche loro guardano al centro. Ancora, però, non c’è nulla di ufficiale".

In una nota diffusa ieri pomeriggio, Davide Minutillo – citando il fondatore del Partito Popolare don Luigi Sturzo – ha detto di intendere "la politica come servizio, non come una possibilità di carriera personale". In merito alle amministrative, ha promesso un appoggio "sincero e leale al sindaco Zattini per portare a termine il percorso intrapreso". Centrodestra per Forlì riferisce che, prendendo la parola, il sindaco ha detto di essere al lavoro per "allargare la compagine".

Marco Bilancioni