A contatto col Santo Padre: "Il suo ‘no’ al bullismo". Quelle lettere ai bambini

Il messaggio del pontefice ha toccato da vicino molti forlivesi. Tra gli ultimi ad averlo incontrato, nei primi giorni del 2025, ci sono Paolo Dell’Aquila e la moglie Michela del Carlo, forlivesi, rispettivamente responsabile regionale e nazionale con delega alle relazioni estere dell’associazione Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) che sono stati in Vaticano in occasione del cinquantennale del sodalizio. "Eravamo già stati a Roma anche nel 2015, per il quarantennale – racconta Dell’Aquila – ed entrambe sono state esperienze molto intense". In particolare la visita del 2025 è ancora viva nella memoria: "Ci ha esortato a superare la violenza, la discriminazione e il bullismo, costruendo un’alleanza tra scuola e famiglia all’insegna della solidarietà. Il pontefice era una persona che ha fatto della misericordia e dell’ascolto del prossimo la sua cifra e lo ha testimoniato anche quella volta: era già molto fiaccato e parlava con un filo di voce, eppure ha voluto fare il giro dell’aula per salutarci tutti, uno per uno".

Il mondo dei giovani era uno tra quelli più cari al Papa, che non ha mai mancato di volgere il suo sguardo alle nuove generazioni. È stata un’esperienza didattica che si è trasformata in un ricordo indelebile, ad esempio, quella vissuta nel 2023 dai bambini dell’allora 4ªC delle scuole elementari ‘Tecla Baldoni’ (sede in via Giorgina Saffi, fa parte dell’istituto comprensivo Diego Fabbri) che, con lo scopo di imparare a scrivere una lettera formale, hanno imbucato le loro missive destinate a personaggi ‘importanti’ (c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella). E Papa Francesco ha risposto tramite monsignor Roberto Campisi. "I ragazzi – avevano raccontato le docenti – avevano raccontato dell’esperienza che stanno portando avanti insieme agli ospiti della casa di riposo Zangheri: bambini e anziani si incontrano periodicamente per scoprire i giochi di una volta e, in cambio, danno qualche lezione di tablet e videogame. Il Papa ci ha recapitato i suoi complimenti per l’attenzione nei confronti degli anziani".

La benedizione di Papa Francesco ha raggiunto anche i bambini della scuola dell’infanzia ’La Nave’. Si tratta della risposta a una serie di disegni dei bambini, consegnati personalmente da un genitore nel 2022. "Il Santo Padre ha ringraziato i piccoli – così la lettera dal Vaticano da parte di monsignor Luigi Roberto Cona –, assicurando di ricordarli nelle sue preghiere e impartendo loro la benedizione apostolica, auspicando che tutti possano continuare a camminare sulla via della pace e del bene per costruire un mondo fraterno".

Nell’aprile 2016, per il Giubileo straordinario della Misericordia, il gruppo della Caritas diocesana partecipò all’udienza generale in occasione del proprio convegno nazionale, accompagnato da Sauro Bandi, allora responsabile diocesano: "Mi sono presentato e l’ho ringraziato per la sua testimonianza, assicurandogli le nostre preghiere. Lui ha sorriso e ringraziato". Gli ultimi forlivesi ad aver visto Papa Francesco sono coloro che il 25 gennaio scorso hanno partecipato in Vaticano al Giubileo del Mondo della Comunicazione, dove, tra gli altri, erano presenti i giornalisti del Carlino Gianni Bonali e Alessandro Rondoni (che era presente anche nella prima udienza di Francesco, neoeletto, riservata ai media, nel marzo 2013), il responsabile della comunicazione in diocesi don Giovanni Amati, un gruppo di San Giovanni Evangelista con il parroco don Mauro Dall’Agata, e rappresentanti del Masci (gli adulti scout).

Sofia Nardi