A Corte San Ruffillo si guarda ‘Verso Oriente’

di Quinto Cappelli

La splendida cornice di Corte San Ruffillo a Dovadola ospiterà da mercoledì 19 a domenica 23 l’evento ‘Verso Oriente’. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dalla titolare della struttura agrituristica, Sara Vespignani, che spiega: "Si tratta di una manifestazione che unisce benessere per lo spirito, la mente, il corpo e il palato, il tutto con uno sguardo appunto ‘Verso Oriente’. Si tratterà di cinque giorni di iniziative gastronomiche e culturali e di pratiche orientali all’insegna di yoga, workshop, sapori, saperi e market a ingresso libero".

L’evento proporrà "un fitto calendario di appuntamenti e cene – accompagnate anche da vini della casa – alla scoperta dei sapori del Libano, del Giappone, ma anche dell’India e della cucina vegana. Benessere con lo yoga, il massaggio thai, quello cinese Tuina e il bagno sonoro con le campane tibetane sono alcune delle proposte che faranno viaggiare i partecipanti verso oriente".

Altra proposta è il mercatino che unirà artigianato e design locale a prodotti etnici "per un risultato multicolore e originalissimo". La mostra mercato avrà luogo: venerdì 21 dalle ore 19 alle 22; sabato 22 dalle ore 17 alle 22; domenica 23 dalle ore 10 alle 20. Saranno presenti 25 espositori con stand e 15 partecipanti con workshop, laboratori e relazioni (info e prenotazioni: tel. 0543.934674 e cell. o anche Whatsapp 348.940410, oppure mail [email protected] e sito www.cortesanruffillo.it).

Qualche esempio di espositori. L’architetta e arredatrice Giorgia Maltoni di Bertinoro proporrà opere di ‘string art’ (nodi d’arte). "Si tratta – spiega – di una tecnica artigianale per trasformare chiodini e fili colorati in geometrie e simboli che diventano opere d’arte". Elisabetta Scozzoli di Forlì presenterà il brend ‘Finepezza’, "borse artigianali con tessuti di recupero belli e preziosi, pezzi unici – specifica Scozzoli – sia da donna che da uomo". Elisabetta Celli, che gestisce a Forlì il negozio di abbigliamento donna ‘Emma’, porterà Corte San Ruffillo un kimono particolare, la giacca corta Haori, "capo d’abbigliamento tradizionale giapponese, in uso dai primi del ’900 e che io ho inserito in negozio nel 2011".

Commenta Sara Vespignani: "La parola chiave dell’iniziativa è ‘autenticità’, che caratterizza anche il turismo di qualità della valle del Montone per quanto riguarda cucina, musica e l’artigianato". E conclude: "Guardare a Oriente non è solo una moda, ma un viaggio interiore, alla scoperta degli altri e di sé".