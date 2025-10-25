Una pausa, poi si ricomincia. Cos’è, del resto, il punto e virgola, se non un respiro prima della ripartenza? A dieci anni dal loro ultimo lavoro tornano i ‘Punto e Virgola’, duo composto da Gabriele Graziani alla voce e Alessandro Maltoni alla chitarra.

Il grande ritorno avverrà sul palco della Rimbomba di Bertinoro alle 21.30 dove i due artisti porteranno in scena ‘Surrealive’, un concerto ‘come ai vecchi tempi’, tra ironia, poesia e le inconfondibili atmosfere surreali che hanno sempre caratterizzato la loro produzione. Il pubblico li ricorda per ‘La vigile urbana’, diventato un piccolo cult grazie a un videoclip onirico e divertente che ha visto diverse partecipazioni illustri, tra le quali un Bruno Pizzul nelle vesti di un inconsueto psicanalista, Marco Sabiu distratto da una avvenente vigile urbana , e la partecipazione di Marino Bartoletti, il tutto diretto da Riccardo Salvetti: ironia d’autore allo stato puro, sospesa tra cinema, teatro e musica. Quel video accompagnava l’uscita de ‘L’uomo dei tuoi sogni’, disco premiato dalla critica, e arricchito dai testi dello scrittore Eugenio Baroncelli, il cui volto divenne persino la copertina dell’album. I loro brani ottennero numerosi importanti riconoscimenti, raggiungendo la finale a Musicultura e ottenendo il Premio Lauzi per la miglior canzone e il Premio della Critica ‘Botteghe d’autore’.

Ora, dopo anni di silenzio, Graziani e Maltoni, che non hanno mai perso amicizia e complicità, tornano a esibirsi fianco a fianco, ridando linfa a brani che raccontano la vita di tutti i giorni con lo sguardo poetico e divertito di chi sa cogliere il meraviglioso nell’ordinario. Un revival che ha il suono di un ritorno che – perché no? - guarda anche al futuro. Tra un punto e una virgola, del resto, c’è sempre spazio per una nuova storia.

Sofia Nardi