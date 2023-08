A Dozza proseguono i lavori per la fermata bus

È tempo di cantieri a Meldola, proseguono, infatti, i lavori nel quartiere Dozza, a sud della città della Val Bidente, per la realizzazione della nuova fermata degli autobus provenienti da Santa Sofia con direzione Forlì. A lato della strada provinciale Bidentina, adiacente al parco del ‘Davide Drudi’, sarà realizzato un nuovo spazio di sostache consentirà agli autobus di fermarsi in sicurezza per la salitadiscesa dei viaggiatori. Al termine dell’intervento i mezzi riprenderanno il percorso senza percorrere via Indipendenza in direzione Meldola che verrebbe liberata dal traffico; verrà, così, realizzata una pista ciclabile mentre in via Risorgimento saranno realizzati alcuni nuovi parcheggi. I lavori permetteranno la creazione di 57 posti auto di cui 2 per disabili, posti per moto, aree di caricoscarico oltre alla predisposizione della colonnina ricarica per auto elettriche.

"Un progetto del valore di circa 250 mila euro predisposto – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – dal nostro servizio tecnico comunale e poi reso definitivo dall’architetto Davide Canali. Lavori finanziati per 80mila euro dalla Regione e il resto con risorse comunali. Siamo soddisfatti di dare avvio – concludono – a questa serie di interventi che porteranno a una riorganizzazione della viabilità interna con un miglioramento della sicurezza stradale e la contestuale realizzazione di percorsi ciclo pedonali".

Oscar Bandini