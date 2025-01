"A fare fede sono i valori riscontrati dalla stradale"

Giordano Biserni, presidente di Asaps, associazione amici e sostenitori della polizia stradale ed ex ispettore di polizia: c’è una gran corsa ad acquistare etilometri in farmacia e supermercati. Forse è bene ricordare che i valori che fanno testo sono quelli riscontrati dalla strumentazione delle forze dell’ordine?

"Assolutamente sì. Quelli che si possono acquistare sono di vario genere: alcuni danno un valore preciso, altri ancora ’sì’ o ’no’. Il più affidabile è quello della polizia. Ed è quello i cui valori verranno considerati". Dunque che suggerimento dà ai cittadini?

"Che certamente l’etilometro che si acquista può essere utile, ma non si deve fare affidamento cieco su di esso. Ricordo inoltre che il valore da non superare è sempre quello, cioè 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Di certo hanno inasprito le sanzioni, in particolare per i recidivi. Poi nelle novità introdotte dal Codice della Strada non mancano punti da chiarire".

A cosa fa riferimento? "All’alcolock, cioè l’etilometro integrato nell’auto - che dovranno utilizzare i recidivi - che impedisce l’accensione nel momento in cui il conducente ha un tasso alcolemico superiore allo zero. Ma se il recidivo è il padre di famiglia, chi impedisce alla moglie o un figlio di soffiare al suo posto?". Insomma, alla fine meglio non bere prima di mettersi alla guida?

"Esattamente. All’automobilista consiglio si di bere, ma dell’aranciata...".

l.b.