A fianco di Rinaldini ‘RinnoviAmo Forlì’, un programma d’intenti

Presentato ieri il programma elettorale di ‘RinnoviAmo Forlì’, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini. Una lista che nasce a partire da Rinnova Forlì, l’associazione che una manciata di mesi fa aveva messo insieme vari esponenti del mondo politico e culturale della città, dall’area cattolica fino al movimento progressista Volt. Uno spazio che ha raccolto intorno a sé anche simpatizzanti di varie forze politiche, tra i quali esponenti di Azione e Italia Viva, contrari alla scelta dei rispettivi partiti di appoggiare il sindaco uscente.

Un programma molto articolato quello illustrato ieri e consegnato simbolicamente a Rinaldini, anche se non è stato ancora condiviso con il Tavolo di coalizione; il lavoro di quest’ultimo, che ha un ruolo di coordinamento tra i sostenitori del candidato, è finalizzato all’elaborazione di un programma comune. Sono 24 le pagine, nelle quali vengono esplorati vari temi, dalla sanità, ai servizi, con la descrizione di una nuova concezione del centro storico e delle periferie, passando per il commercio e l’ambiente, per portare la città verso una "crescita intelligente" e "una città nuova e attrattiva", che veda nella cooperazione e nell’integrazione le chiavi di volta di uno "sviluppo sostenuto dalla tecnologia".

Una città dunque definita anche a misura d’uomo, che sia solidale, innovativa, sostenibile, sicura e gestita con approccio laico ai problemi. "Dalla sintesi del programma di ‘Rinnova Forlì’ è nato quello della lista – spiega il portavoce Michele Fiumi –. Abbiamo fatto un lavoro enorme, aprendoci alle associazioni del territorio e a partire da una forte necessità di cambiamento. La città in questi anni è peggiorata, perché è mancata una strategia. L’amministrazione sta scaricando sulla Regione le responsabilità del dopo alluvione, ma non ha funzionato nulla, non ci sono i finanziamenti, non c’è una task-force dedicata all’emergenza. Si sono fatte solo piccole cose, qualche rotonda, ma non c’è il Pug. Noi vogliamo dare a Forlì un ruolo di guida nel territorio romagnolo – continua Fiumi –. Con eccellenze quali la sanità, l’Università, la diga di Ridracoli abbiamo la capacità di coinvolgere tutta l’area metropolitana romagnola".

"Forlì ha grandi potenzialità – interviene Fosco Foglietta, definito l’ideologo della lista –. Ma bisogna considerare molti fattori e questo genera complessità". E illustra la filosofia che è alla base del programma della lista: "Con Zattini ha prevalso la chiusura, perché tutto è stato centrato sulle competenze interne, senza aprirsi alla realtà esterna. Gestione aperta vuol dire promuovere forme di collaborazione tra istituzioni, società civile e associazionismo, ampliando spazi di partecipazione e adottando la trasversalità, la cooperazione e lo sviluppo delle sinergie".

Tra i punti del programma, una politica accogliente nei confronti degli stranieri, aprendo "presso l’ufficio immigrazione uno sportello dedicato alla gestione dei flussi migratori"; una sanità "che favorisca la presa in carico territoriale del paziente, con la realizzazione della Casa della Comunità; la sicurezza, con un "approccio a più livelli, anche allo scopo di prevenire le situazioni di degrado"; il tema della violenza di genere "responsabilizzando la popolazione e le forze dell’ordine, con riguardo anche alle molestie di strada". E, riguardo al commercio, "fare del centro storico un "centro commerciale all’aperto", incentivando, tra l’altro, le reti di sostegno tra gli esercenti".

Poi, in un incontro presso il mercato coperto di piazza Cavour è intervenuto Nicola Fratoianni, leader nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, che, con una lista locale, sostiene Rinaldini. "Riconquistare Forlì vuol dire offrire al territorio un futuro migliore – ha detto Fratoianni –. I temi ambientali sono la questione del momento e qui, con l’alluvione, lo si è visto bene".