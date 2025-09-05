A fine estate arriva il Festival della Libertà

È tutto pronto per la prima edizione del Festival Forlivese della Libertà, che si terrà sabato 20 e domenica 21 settembre con ingresso libero presso l’Associazione Aurora in corso Garibaldi 80. È stato infatti ufficializzato il programma della kermesse culturale che ha come titolo ‘Identità, Cultura, Futuro’. L’evento, promosso dalle case editrici Giubilei Regnani e CartaCanta, dalla rivista Nazione Futura con il contributo di Confcommercio Forlì-Cesena e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, ha svelato dunque il proprio programma con importanti ospiti locali e nazionali.

Sabato 20, dopo l’inaugurazione con i saluti istituzionali, alle 9.45 si parlerà di geopolitica in un panel intitolato ‘Dall’Ucraina al Medio Oriente: il nuovo ordine globale’ in cui interverranno il già direttore del quotidiano Il Tempo Roberto Arditti, lo storico inviato Rai Antonio Di Bella, il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo e il già sottosegretario agli Esteri Bobo Craxi; il panel sarà moderato dal nsotro caporedazione del Resto del Carlino di Forlì Marco Bilancioni.

Quindi alle 11.30 arriveranno da tutta la regione gli autori selezionati nel concorso letterario ‘I segreti dell’Emilia-Romagna’ per l’evento di premiazione. Nel pomeriggio spazio alla cultura e, dopo la premiazione del Concorso letterario nazionale ‘Idee e proposte per la cultura italiana’, alle 16 si parlerà di ‘Egemonia culturale o libertà nella cultura?’. Previsti gli interventi dell’editore forlivese di CartaCanta Renzo Casadei, del presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei, del presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, dal presidente di Confcommercio forlivese Roberto Vignatelli e del sindaco Gian Luca Zattini.

Il dibattito sulla cultura continuerà alle 17 con il rapporto tra la politica e il territorio e gli interventi del vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e dei deputati Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone, Rosaria Tassinari moderati da Marco Bilancioni.

La prima giornata si concluderà con un panel alle ore 18 intitolato ’Essere liberi nell’epoca del politicamente corretto’ con gli interventi di Hoara Borselli del Giornale, Fabio Dragoni della Verità, dell’economista e saggista Emanuele Felice, Andrea Indini, caporedattore del Giornale, e di Augusto Patrignani, presidente Confcommercio cesenate, moderati da Federica Mosconi di Teleromagna.

Il festival riprenderà domenica 21 settembre alle 15.30 con il panel ‘Elogio della complessità’ a cui parteciperanno gli scrittori Mauro Conti, Fabio Gramellini, Giovanni Scafoglio e Alessandro Vergni moderati dall’attore e regista Franco Palmieri.

Alle 16.30 il poeta Davide Rondoni e il filosofo Stefano Zecchi dialogheranno sul tema della libertà moderati dal caporedattore cultura di Libero Lucia Esposito. Il festival si concludetà alle 18 con la premiazione del concorso letterario ‘Racconti horror e gialli-thriller’ (er ulteriori informazioni, mail a festivaldellaliberta@gmail.com).