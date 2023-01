A Forlì due migranti dopo lo sbarco a Ravenna

Saranno due i migranti che giungeranno a Forlì, dopo essere sbarcati, assieme ad altri 111 persone, lo scorso 31 dicembre al porto di Ravenna.

Secondo quanto riferisce la prefettura di Forlì-Cesena, i due nigeriani destinati in città verranno ospitati uno in via Casadei e uno in via degli Spalti. A gestirli sarà la cooperativa Dialogos, che ha approntato anche la sistemazione di 3 camerunensi in un Cas (centro di accoglienza straordinaria) di Cesena, in località San Vittore. Una donna ivoriana andrà a Mercato Saraceno; un’altra ivoriana verrà destinata sempre a Forlì-Cesena, ma è attualmente ricoverata in ospedale a Ravenna.

Dopo lo sbarco dalla Ocean Viking, di proprietà della Ong norvegese Sos Méditerranée, i migranti sono confluiti nei centri di accoglienza delle città della regione, sulla base del piano prestabilito dalla prefettura di Bologna. A Ravenna sono rimasti una trentina di minori, assegnati ad una struttura che si occupa di giovani con fragilità.