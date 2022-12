A Forlì si riempie il duomo e a Forlimpopoli il palasport

La ritrovata normalità dopo le limitazioni della pandemia ha visto il ritorno dei fedeli in massa alle celebrazioni della messa di Natale. Nella foto più in alto, l’altare sabato notte del duomo di Forlì durante il rito celebrato dal vescovo Livio Corazza davanti a navate stracolme. Nell’altra foto, uno scorcio del parquet del PalaVending di Forlimpopoli, dove su iniziativa del parroco don Stefano Pascucci si è tenuta la messa per tutto il paese mantenendo così chiuse le varie chiese. Una scelta quelal del palasport adottata, ancor prima che per risparmiare, per riunire l’intera comunità, ha sottolineato il parroco, dopo appunto l’isolamento.