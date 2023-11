A Forlimpopoli si illustra il progetto ’Mr soldino dalla parte dei bambini’

Oggi alle 18.30, nella sala consiliare del Comune di Forlimpopoli, si terrà l’iniziativa ’Mr soldino dalla parte dei bambini’. Una serata che si inserisce nella giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (che ricorre oggi) pensata per parlare dei diritti delle bambine e dei bambini in un momento in cui nel mondo, troppo spesso, non vengono rispettati. Con esperti del settore si parlerà del diritto dei bambini a crescere sani, a poter esprimere la loro opinione, a giocare, a non lavorare. A organizzare la serata è l’agenzia di consulenza e servizi assicurativi Ricciu.