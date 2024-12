A Fratta la prima stanza ’Snoezelen’

Verrà inaugurata per la prima volta in provincia una stanza Snoezelen: accadrà il 18 dicembre alle 17 alla scuola dell’Infanzia ‘M. Ventre’ di Fratta Terme a Bertinoro, via Maroncelli 345, durante l’Open Day. La ‘Stanza Snoezelen’ è un ambiente dotato di particolari giochi (di luce, di suono, piscina di palline, angoli morbidi) che stimola la curiosità, favorisce l’orientamento spazio-temporale ed è in grado di generare stati che concorrono al benessere, alla serenità e all’autostima dei bambini, attraverso una stimolazione multisensoriale controllata. La stanza è stata acquistata grazie ai fondi ministeriali ricevuti attraverso il Bando Pon ‘Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia’. Le docenti hanno frequentato un corso di formazione specifico per sfruttarne le potenzialità. All’Open Day interverrà Katia Tonnini, dottore in scienze dell’educazione e pedagogista, coordinatore pedagogico della società cooperativa ‘San Vitale’ di Ravenna.