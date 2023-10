A fuoco 300 balle di fieno. Crollato il capannone di un’azienda

Le fiamme sono scaturite probabilmente da un malfunzionamento di un impianto. È così che ieri mattina è divampato un incendio che ha incenerito rapidamente trecento rotoballe di fieno, in un’azienda agricola in località Santa Lucia, frazione del territorio comunale di Predappio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 7 squadre, compresi i distaccamenti di Rocca San Casciano e Civitella: ore di lavoro (nella foto di Frasca) per circoscrivere la portata del disastro. Le fiamme hanno comunque portato al crollo il capannone in cui si è sviluppato l’incendio.