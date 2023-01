A Galeata alcune case senza luce per ore A Premilcuore stop alle lezioni per un giorno

La nevicata di questi giorni comporta anche alcuni disagi. Per quanto riguarda la viabilità, ci sono stati rallentamenti nell’area del comprensorio di Campigna per l’apertura della stazione invernale. In molte strade si può circolare solo con catene montate, specie quelle che presentano forti pendenze. Sempre sulla Bidentina al mattino l’Enel è intervenuto a ripristinare un cavo caduto sulla strada all’altezza di Berleta (Santa Sofia), mentre a Buggiana (Galeata) alcune abitazioni sono rimaste senza energia elettrica per la caduta di un cavo di media tensione. Il centro di coordinamento della Protezione civile ha comunicato alla sindaca Elisa Deo che il problema è stato risolto nel tardo pomeriggio.

Situazione particolare anche a Premilcuore, dove è caduto mezzo metro di neve. La situazione è difficile in particolare per le tante case sparse nel territorio montano, così il Comune ha deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di oggi (domani saranno regolarmente aperte). Ieri diversi automobilisti, che hanno scelto la vallata del Rabbi per una gita invernale, si sono trovati in difficoltà a causa di neve e ghiaccio. Un intervento dei vigili del fuoco per problemi alla viabilità anche a Predappio e Castrocaro.

In tutto questo quadro, oltre agli affari per lo sci, c’è un’altra notizia positiva: cresce il livello del lago di Ridracoli arrivato a 550,35 metri sul livello del mare (sui 557,30 di massima capienza). La scorta d’acqua che in estate dovrà dissetare la Romagna è di circa 26,4 milioni di metri cubi rispetto al massimo di 33 milioni.