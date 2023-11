"A Galeata l’unica pista di ghiaccio della vallata"

Festività di fine anno, tante le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Galeata in collaborazione con la Pro loco Aps, la parrocchia di San Pietro in Bosco, le associazioni di volontariato e con il supporto delle attività commerciali. Si parte l’8 dicembre con l’inaugurazione in piazza Antonio Gramsci della pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, l’accensione dell’albero di Natale insieme ai canti che vedranno protagonisti gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia oltre alla Banda comunale Albertini Albertini. "Sarà un vero e proprio Villaggio di Natale – chiarisce il sindaco Francesca Pondini – e oltre alla novità della pista di pattinaggio, tanto richiesta, si inaugurerà la mostra dedicata al maestro Paolini e ci sarà la presentazione del libro dell’artista Francesco Bombardi, laboratori natalizi nel fine settimana fino al 7 gennaio, i giochi in legno di NonnoBanter e naturalmente la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine, mercatini di artigianato, la mostra dei presepi non solo nelle chiese ma anche nei locali chiusi per abbellire il centro storico,che presto sarà rivitalizzato con la riapertura della centralissima via IV Novembre tirata a lucido". A seguito degli incontri con gli esercizi pubblici, i negozi e le associazioni, la scelta sarà quella di animare il paese con appuntamenti in grado di favorire la partecipazione dei cittadini, ma anche dei turisti che sempre più numerosi raggiungono la Val Bidente. "Ci impegneremo a vivacizzare Galeata in tutti i fine settimana, mettendo risorse importanti a partire proprio dalla pista di pattinaggio, unica nella Val Bidente. Del resto l’obiettivo è quello di rilanciare tutte le attività commerciali duramente colpite dalla crisi economica e dal Covid. Prima di arrivare al clou con il Carro della Befana che è uno degli appuntamenti più seguiti e che quest’anno vogliamo portare anche a Pianetto, stiamo preparando nuove sorprese con un evento in collaborazione con il Parco nazionale e un festival di due giorni di musica gestito dai giovani. Vogliamo fare tutti insieme – conclude il sindaco – un salto di qualità nelle proposte rilanciando l’immagine di Galeata durante l’inverno. La spinta decisiva da parte delle associazioni e delle attività commerciali ci ha convinti che il momento giusto è arrivato per provarci".

Oscar Bandini