A Galeata torna la sagra del cinghiale

Torna a Galeata la Sagra del cinghiale promossa dalla Pro loco. Si parte oggi con la squadra dei cinghialai che proporrà il ‘cinghio burgher’ ovvero il selvatico morbido al palato e tanta musica con dj Led, Voice Vemax, Jury Maru e Sandro Base. Domani alle 18,30 apre lo stand gastronomico nell’area feste di via Castellucci e musica di Qluedo e dj Penzo. Domenica, alle 21, si balla con l’orchestra di Luca Bergamini. Area giochi per bambini. Ingresso a offerta libera; parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.