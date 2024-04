A lezione a Premilcuore dal soprano Mataradze

All’interno del progetto ‘Appennino in Musica’, voluto dall’amministrazione comunale di Premilcuore guidata dalla sindaca Ursula Valmori, e dall’Accademia Distretto della Musica, si sono conclusi nei giorni scorsi la Masterclass e il Laboratorio teatrale del soprano georgiano Ilona Mataradze. I risultati? Risponde soddisfatta la sindaca Ursula Valmori: "Il concerto conclusivo di bel canto, tenuto da sette giovani provenienti da Spagna, Norvegia, Russia e Cina oltre che Italia, sotto la direzione artistica del maestro Pier Luigi Colonna, ha centrato l’obiettivo".

Spiega, infatti, il maestro Colonna: "I giovani cantanti, con voci mature e plastiche, hanno mostrato la loro ottima preparazione sia dal punto di vista vocale che della presenza scenico-teatrale, e soprattutto hanno esibito una maturità musicale sorprendente rispetto alla loro età, regalando al pubblico emozioni. Il merito della docente Ilona Mataradze e i risultati da lei conseguiti sono stati notevoli in così poco tempo". Aggiunge la sindaca Valmori: "Ilona, che ha già contribuito ad Appennino in Musica nell’inaugurazione della Residenza d’Artista, crede molto nel progetto e collabora col direttore artistico per molti aspetti, tra cui la selezione e formazione di un cast di artisti e cantanti, in vista della nascita di un’Orchestra dell’Appennino".

"Possiamo con certezza affermare – dice a sua volta Colonna – che all’interno di questo cast di cantanti, partecipanti al laboratorio di Premilcuore, vi sono artisti che presto faranno parlare di loro". Conclude la sindaca Valmori: "In questo modo si vuole realizzare uno degli obiettivi del progetto e così creare un polo musicale nell’Appennino, un laboratorio di produzione musicale in cui giovani e valenti artisti abbiano la possibilità di debuttare e affermarsi, con sede a Premilcuore".

Quinto Cappelli