A lezione di smartphone Il cellulare spiegato agli anziani "Scusi, che cos’è una chat?"

di Sofia Nardi

Prima lezione: come eliminare dalla galleria le foto glitterate del buongiorno e della buonanotte che arrivano sui gruppi Whatsapp. Si procederà, poi, con altri temi: come gestire chiamate e sms, come regolare la luminosità dello schermo, come riconoscere i messaggi degli amici da quelli dei truffatori. Questi e molti altri sono gli argomenti che verranno trattati nel corso smartphone per anziani organizzato da Arci in collaborazione con il Comune di Forlì. Le lezioni sono appena cominciate e ricorreranno a cadenza settimanale fino all’11 maggio, ogni giovedì alle 20, nella sede di viale Spazzoli (iscrizioni a 10 euro, gratis per i soci Arci).

I partecipanti al primo incontro sono stati una decina, tutti over 70, sia uomini che donne, ognuno con le proprie capacità e con i propri obiettivi da raggiungere. I docenti, rodati da analoghe esperienze negli anni passati, sono tre membri del circolo Arci ‘Root’ di San Pietro in Guardiano. "Mia figlia studia Scienze della comunicazione – racconta uno degli ‘studenti’ –, ma non ha mai tempo per insegnarmi, così sono venuto qui". "Io so già che non imparerò niente – ride un altro –. Con questi computer non ho mai avuto dimestichezza". "Ma quelli dell’anno scorso, alla fine, hanno imparato?", chiede timidamente una partecipante. "Certo, so che li hanno tutti assunti in Ibm", scherza un docente che poi aggiunge più serio: "Sì che hanno imparato. Ora si destreggiano molto meglio e c’è anche chi ha seguito il corso spostandosi man mano in diversi circoli, perché si sa che più si impara e più si ha voglia di imparare".

"I nostri docenti – precisa Frida Forlivesi, presidente Arci e organizzatrice del corso – sono proprio come gli amici del circolo che ci possono dare una mano quando abbiamo dei dubbi, perciò non dovete avere paura di chiedere". Gli ‘studenti’, da parte loro, sono animati da tanta buona volontà: tutti sono muniti di penna e taccuino per gli appunti e tengono vicino il proprio smartphone, pronti per cominciare.

Tra le prime questioni a venire trattate ce n’è una cruciale: come liberare lo spazio in memoria. "Se voi continuate a ricevere foto divertenti piene di gattini e animazioni e non le cancellate, il telefono si riempie e diventa inutilizzabile", spiegano i docenti, mentre i partecipanti annuiscono vigorosamente: il problema è molto sentito. Così comincia la prova pratica: gli insegnanti spiegano come entrare nella galleria e nelle applicazioni ("Devo andare in ‘impostazioni’? Ma non rischio di fare dei guai?"), come selezionare i video ("Bisogna spingere molto, per cancellarlo, o basta toccare appena appena?"), e come eliminare le chat ("Scusi, ma cos’è una chat?").

"Io, fino ad ora – ammette un partecipante – ho imparate le cose per caso, pigiando un po’ qua e là e capendo come fare", "è il modo giusto – sorride un docente – noi vi aiutiamo con lo stesso metodo, solo affidandoci un po’ meno al caso in base all’uso che volete fare del vostro smartphone". "Io – confessa un utente – per adesso non lo uso per niente. Spero di imparare qui, piano piano". Chini sugli smartphone, tutti si mettono alla prova, sotto lo sguardo vigile dei docenti. Cliccano, spostano, osservano e, piano piano, scoprono come muoversi in un mondo ancora estraneo, ma che fa già un po’ meno paura.