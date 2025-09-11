A lezione di storia: "Il focus sull’Italia?. Bene, altrimenti si rischia di non capire più niente"

C’è chi teme una chiusura, chi invece intravede un ancoraggio necessario. La revisione dei programmi di storia per le scuole elementari e medie da parte del Ministero dell’Istruzione promette di ridisegnare il modo in cui gli studenti impareranno a conoscere il passato. Non più percorsi ibridi, ma una narrazione che parte dall’Italia e si allarga all’Europa e alle Americhe. Il forlivese Dino Mengozzi, professore ordinario di storia contemporanea all’Università di Urbino, ne analizza le sfide e le implicazioni.

Mengozzi, qual è la sua opinione sul nuovo curricolo di storia?

"Approvo questa scelta. Oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno di grande pluralità di popoli: tutti sono presenti sulla scena, grazie alle comunicazioni e alla globalizzazione. Però non si può fare ‘un po’ di tutto’, perché alla fine diventa ‘un po’ di niente’. Una specie di Wikipedia: c’è di tutto, ma senza un filo conduttore. Questo non va bene. La scelta di ritrovare le radici profonde della nostra identità è corretta".

Non teme che questa impostazione possa apparire nazionalistica?

"No, affatto. Serve apertura culturale, ma i bambini devono partire da una base solida: da un’identità, da un sapere. Poi si possono approfondire i contenuti di questa identità: la libertà, il tempo libero, lo stile di vita che caratterizzano il nostro essere. Siccome crescono in quest’aria qui, tanto vale che siano consapevoli di ciò che respirano. Per comprendere gli altri, bisogna prima sapere chi siamo noi, altrimenti non si capisce nulla".

Questo approccio alla storia non rischia di risultare poco accessibile per chi proviene da altri Paesi?

"È particolarmente importante, invece, per i bambini stranieri. È giusto che sappiano dove vivono, quali sono i principi di fondo di questo Paese, qual è la sua lingua, che per gli italiani è stata la base stessa della nazione, e quali valori la caratterizzano. Questi sono elementi da cui non si può prescindere. C’è il rischio che la storia venga affrontata con l’atteggiamento dell’accusa. Invece va capita e ascoltata per poter comprendere l’oggi. Anche perché, attenzione: domani il passato saremo noi".

Vede delle possibili criticità nei nuovi programmi?

"Sì, una piccola osservazione la farei soprattutto per le scuole medie. Quando si affrontano l’Ottocento e il Risorgimento, c’è il rischio di insistere troppo sugli aspetti politici in senso stretto. Per i ragazzi la politica come dottrina è troppo astratta. Bisognerebbe includere anche ciò che fa parte della loro vita: il corpo, la cura di sé, la moda, le passioni, l’individuazione dell’io. La politica non è solo statuti e costituzioni, ma anche costume e società".

Valentina Paiano