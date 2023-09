A lezione nelle tende. Il ritorno sui banchi a Tredozio, nel verde, è comunque col sorriso

Al posto della campanella, un potente fischietto da arbitro di calcio ha dato il via all’ingresso dei 90 ragazzi di Tredozio, che ieri mattina hanno ripreso la scuola – quella vera è definitivamente inagibile dopo il sisma – sotto nove grandi tende della Protezione civile. L’immagine e il suono del fischietto sono emblematici per tutti, come una non facile partita da disputare: alunni, insegnanti, personale, genitori e autorità comunali e scolastiche, guidate rispettivamente dalla sindaca Simona Vietina e dalla dirigente scolastica di Modigliana, Barbara Casadei, responsabile anche dell’Istituto comprensivo 3 di Forlì ‘Giuseppe Prati’ (don Pippo). All’ingresso della scuola nella tendopoli, nei prati antistanti il palasport, il cuore della nuova vita del paese, i ragazzi sono accolti da un cielo grigio minacciante pioggia. Ma subito dopo il vento in arrivo dal Tirreno spazza via le nuvole e una tiepida giornata di sole settembrino dà il benvenuto ai ragazzi.

Una scolaresca delle medie, che alla prima ora ha in programma l’attività motoria, si ferma nella zona prato-palestra, per iniziare con la prof le attività sportive con la palla in un primo momento, come riscaldamento, ma poi con tutti gli esercizi che hanno come protagonista il corpo libero. Sotto le tende si sentono insegnanti che spiegano e alunni che pongono domande, in un clima di silenzio surreale custodito scrupolosamente dai collaboratori scolastici o del personale Ata, che qui per fare prima tutti chiamano bidelli, un po’ timorosi nel tenere a basa giornalisti e reporter che si aggirano fra le tende con taccuini, macchine fotografiche, microfoni e telecamere.

Dalle aule dell’infanzia arriva qualche leggero pianto, che subito le maestre esorcizzano con coccole e attività allegre o racconti di favole accattivanti. Alle 10.05 suona la campanella, pardon il fischio dell’intervallo. Tutti con moderata calma escono dalle tende per la merenda sul prato, quelli dell’infanzia e la primaria, mentre quelli delle medie corrono sull’area attrezzata da palestra all’aperto per giocare a volley oppure a calcetto con i pali della porta improvvisati con due magliette.

"La parola d’ordine – commenta la dirigente scolastica – è out door education ovvero scuola all’aperto, come va di moda oggi. E più all’aperto di così non si può". Aggiunge la sindaca Vietina: "Dalle difficoltà i nostri ragazzi, i nostri insegnanti e tutto il personale della scuola, nonché genitori e famiglie sapranno trarre delle belle opportunità e spunti di didattica e di vita sorprendenti. Ringrazio i tanti volontari della Protezione civile e tutti quelli che ci hanno dato una mano a montare in così poco tempo le tende".

Prevedendo giornate di cattivo tempo, Comune e Protezione civile hanno già provveduto a tracciare sul prato delle stradine sia d’accesso, con ghiaino stabilizzato, sia di collegamento fra le tende con materiale di plastica dura tipo fitte reti per scolare la pioggia ed evitare il fango. Racconta la dirigente Casadei, prima di lasciare la tendopoli didattica: "I miei auguri a tutti i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e media è stato un buon proseguimento scolastico, certa che tutti insieme, alunni, insegnanti, personale scolastico, famiglie e istituzioni – e la sindaca Vietina lì accanto annuisce – ce la faremo ad affrontare tutte le difficoltà attuali e future".