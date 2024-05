A luglio arriva il G7 : "Una vetrina per la città dedicata all’innovazione"

In visita in città a sostegno della candidatura al parlamento europeo di Rosaria Tassinari e Bruno Molea, oltre che della lista di Forza Italia alle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno (stessa data per le europee), la ministra dell’università e della ricerca, Annamaria Bernini, ha annunciato che il prossimo luglio, dal 9 all’11, "il G7 su ricerca e innovazione si terrà anche a Forlì – ha descritto la ministra –. Volevamo fare qualcosa di più per questa città così duramente colpita dall’alluvione di un anno fa, che ha saputo rialzarsi e che merita di avere una vetrina così importante". Il G7 è la sigla che indica comunemente le più importanti democrazie del mondo, ovvero – oltre all’Italia – Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. In questo caso, sono previsti incontri tematici sull’innovazione.

La ministra ha incontrato anche il sindaco, Gian Luca Zattini: "Eravamo insieme nei giorni dell’alluvione dello scorso anno - spiega Annamaria Bernini - e ragionavamo assieme a Rosaria su cosa potevamo fare per aiutare il nostro territorio. Il tema della ricerca e dell’innovazione è certamente centrale nelle nostre vite, anche per prevenire fenomeni difficili come quelli che abbiamo vissuto qui: ecco perché penso che questa scelta sia anche un segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio".

"Per noi è assolutamente fondamentale poter contare sul collegamento e l’appoggio di importanti esponenti del governo che sono anche amici - ha spiegato Tassinari -, come appunto è Annamaria Bernini. Quando si riesce a far squadra tra istituzioni diverse i benefici per i cittadini sono importanti: essere al governo a Forlì, Roma e Bruxelles sarebbe assolutamente strategico per lo sviluppo del nostro territorio".

