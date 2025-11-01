"A lungo eravamo lontane dall’altare. Voglio dire a tutte che non è più così"

Micaela Utili, della parrocchia di San Paolo (nella foto, col vescovo Corazza), lei è una delle neo-nominate lettrici. Cosa prevede il ruolo che ha appena assunto?

"Un lettore deve annunciare e diffondere la parola del Vangelo, in chiesa ma non solo, infatti si deve mettere al servizio del sacerdote in tante diverse attività. Ha il compito di curare i ‘gruppi del Vangelo’. In alcuni casi, inoltre, può essere il lettore a fare la liturgia della parola, anche se non una vera e propria messa, in caso di assenza del parroco. Se ha un particolare permesso può persino distribuire la comunione".

Quanto dura la formazione?

"La lunghezza è variabile. A Forlì è durato due anni ed è stata un’esperienza molto arricchente. Lo sarebbe stata anche se non fosse culminata nella nomina, che ha durata quinquennale, rinnovabile fino al 75° anno di età. Il 15 novembre partirà il prossimo corso e io mi sento di consigliarlo caldamente".

Lei fa parte del primo gruppo di lettrici donne in città, infatti in passato il ruolo era solo maschile.

"È stato Papa Francesco a modificare le regole invitando i vescovi ad aprire il ruolo anche alle donne, istituendo veri e propri corsi che valorizzassero i laici: una scelta molto giusta, anche alla luce del fatto che i sacerdoti sono sempre meno".

Non di rado ci sono donne a cui è affidata una delle letture bibliche durante la messa. Qual è la differenza?

"Erano ‘lettrici di fatto’, ma il loro ruolo non era riconosciuto ufficialmente".

Cosa prova all’idea di essere nel primo gruppo di donne a ricoprire l’incarico?

"Per me è molto importante. Non nascondo che una delle ragioni che mi ha spinto a intraprendere questa strada è proprio il senso di responsabilità che ho sentito verso le più giovani: le donne sono state tenute troppo a lungo lontane dall’altare ed è giusto che ora le cose comincino a cambiare e il loro impegno trovi un riconoscimento concreto".

Pensa che questo cambiamento possa riavvicinare i giovani alla Chiesa?

"Sì. Veniamo da generazioni che credevano che la Chiesa la facessero solo i preti, invece non è così. La figura del sacerdote è importantissima, certo, ma deve tornare la consapevolezza che la Chiesa siamo tutti noi".

Sofia Nardi