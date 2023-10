A Meet the Docs! stasera si viaggia al confine italiano della ‘rotta balcanica’

Il Meet the Docs! Forlì Film Fest, festival del cinema del reale organizzato dalla cooperativa Sunset insieme a Tiresia Media con la collaborazione di Spazi Indecisi e Città di Ebla, entra oggi nel vivo declinando per la sua 7ª edizione il tema ‘La fine del mondo’. La mattina è dedicata ai più giovani col documentario ‘La banda riciclante’ di Davide Rizzo per la rassegna Doc a scuola.

L’ExAtr aprirà di nuovo le porte alle 18.30, quando nell’area food & drink si svolgerà la presentazione del numero cartaceo di ‘Billy - Rivista di cinema e altre perversioni’ interamente dedicato alle tematiche trattate nella rassegna. Poi il ‘Billy’s Game’, quiz a tema cinematografico, in palio 10 biglietti per il cinema Saffi d’Essai.

Il documentario di giornata (ore 20.30) sarà ‘Trieste è bella di notte’ di Andrea Segre, Stefano Collizzolli e Matteo Calore, un racconto diretto della rotta balcanica e della situazione che i migranti vivono al confine tra Italia e Slovenia, respinti senza la possibilità di richiedere asilo nel nostro Paese; al termine, dialogo tra il regista Stefano Collizzolli e Paolo Pignocchi, responsabile del Coordinamento Europa di Amnesty International Italia.

Prima della proiezione, un Meet&Greet per conoscere meglio Amnesty International, presente al festival con la mostra ‘60 volti per 60 anni’. Tutti gli eventi sono gratuiti senza prenotazione; nell’area food & drink Oasi Food, Red Velvet, Mazapégul e Gitana Wines.

Martina Mastellone