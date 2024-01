A Melbourne è già storia. Angelini gioca in Australia

All’alba di domani, dall’altra parte del mondo, a Melbourne in Australia, dieci ore di fuso orario avanti rispetto a Forlì, il giovane tennista Lorenzo Angelini scriverà una significativa pagina di storia nel libro del tennis forlivese. Infatti il portacolori del Circolo Tennis Villa Carpena, nato a Meldola e residente a San Colombano, scenderà in campo nel primo turno del tabellone principale del torneo junior degli Open d’Australia, la prima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi del Melbourne Park. E’ la prima volta che un forlivese riesce nell’impresa di accedere al tabellone principale di uno Slam junior. In passato non ci era riuscito nemmeno Paolo Pambianco, il figlio di Arnaldo ‘Gabanin’, che il 17 giugno del 1991, a quasi 24 anni, era diventato 160 del mondo.

"Voglio entrare in campo tranquillo e senza pensare al fatto che sia il mio esordio in uno Slam perché potrei risentirne dal punto di vista emotivo – dice Lorenzo al telefono da Melbourne –. Devo cercare di eliminare tutti i pensieri e giocare libero e tranquillo, affrontandola come se fosse una partita di un torneo normale. Voglio dare il massimo e giocarmi al meglio tutte le possibilità. L’obiettivo è chiaramente quello di vincere la partita, ma voglio anche godermi ogni punto e ogni attimo di quest’avventura australiana, perché l’atmosfera che si respira qui è davvero esaltante e pazzesca".

Classe 2006 – compirà i 18 anni il 4 marzo – e numero 77 della classifica mondiale giovanile, Angelini sfiderà il forte russo Timofei Derepasko, numero 29 della graduatoria: "E’ la prima volta che lo affronto. So che è forte, ha un gioco solido da fondo e tira molto piatto senza troppe rotazioni". Accanto a Lorenzo in Australia c’è il maestro forlivese Alberto Casadei, che lo segue praticamente da quando ha preso per la prima volta in mano una racchetta.

Il 17enne meldolese non avrebbe avuto la classifica per entrare direttamente fra i 64 del tabellone principale ed avrebbe dovuto giocare le qualificazioni. Invece è riuscito ad accedervi grazie allo ‘special exent’ ottenuto grazie alla finale di doppio raggiunta nel torneo Itf di Traralgon; una manifestazione che si giocava in contemporanea al torneo di accesso agli Australian Open, e che per questo concedeva l’accesso diretto ai giocatori che sarebbero arrivati in finale. Traguardo quindi centrato da Lorenzo che era in coppia con il connazionale Daniele Rapagnetta. In finale i due sono stati sconfitti dagli statunitensi Exsted-Woenstendick 7-5 6-4, ma la delusione per il ko è stata ampiamente mitigata dall’accesso fra i migliori 64 della prima prova dello Slam.

Angelini è uno dei quattro italiani inseriti nel tabellone principale degli Australian Open junior: gli altri tre sono lo stesso Rapagnetta, Andrea De Marchi e Federico Cinà, testa di serie numero uno, favorito del torneo e figlio di Francesco, lo storico allenatore della giocatrice italiana Francesca Vinci.