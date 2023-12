A Meldola letture, concerti e degustazioni a tema

Sono in calendario nuovi appuntamenti con la rassegna ‘Natale a Meldola’ promossa dal Comune in collaborazione con la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, Pro loco, Caritas, Acli, CosaScuola Music Academy, scuole e altre associazioni. Domani dalle 16.30 alle 18 alla biblioteca comunale Torricelli, ‘Racconti sotto l’albero’, letture animate per tutti i bimbi da 0 a 6 anni insieme alle volontarie di Nati per leggere (0543495143).

Sempre domani alle 18 al teatro Dragoni, concerto di Natale a cura degli alunni e dei docenti di indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado. Si continua giovedì alle 20.30 alla chiesa collegiata di San Nicolò con ‘La nota ad Nadêl’ della Corale di Sarsina (maestro Giovanni Marini, direttore Eris Bartolini e organista Francesco Balzani) che proporranno 10 brani e al termine brindisi ed auguri.

Doppio appuntamento venerdì 22. Dalle 19 alle 20.30 alla Biblioteca comunale ‘Star Chocolate. Miti greci, stelle e filosofia’ proposta dalla Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì in collaborazione con le aziende Casadei e Gardini con degustazione di praline e un calice di vino alternati alle leggende dedicate alle costellazioni astrologiche. Partecipazione gratuita previa prenotazione (366.4444131 Micaela). Invece alle 17 al teatro Dragoni ‘Il Natale che vorrei’ spettacolo a cura della scuola Mons Achille Lega.

