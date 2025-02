A Meldola un traguardo significativo

In una settimana in cui a tener banco è stata la proposta di candidatura di Forlì a capitale della cultura nel 2028 e poi dalla possibilità che Cesena avanzi la stessa richiesta, col rischio che ancora una volta non si riesca a fare squadra, ecco ieri un esempio di come invece la Romagna possa produrre un’eccellenza assoluta stando una volta tanto unita: l’Irst è a Meldola, benissimo, ma è di tutta la Romagna, è un centro che opera per l’intero territorio dell’Ausl e quindi per le tre nostre province. L’inaugurazione ieri della farmacia oncologica, che produrrà da sé importanti e moderni farmaci, è un traguardo che riconferma il valore dell’Irst, ma anche l’idea che in questa terra si possa restare all’avanguardia se si ha la visione giusta.